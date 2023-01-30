Экзоскелеты, которым предстоит стать легче

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило самобалансирующийся экзоскелет Вандеркрафта для использования в реабилитации после инсульта. В июле 2021 года агентство Reuters воочию продемонстрировало возможности носимых экзоскелетов для людей с ограниченными возможностями. «Робот, встань»,— отдает приказ 16-летний Оскар Констанца, и медленно, но верно большая конструкция, в которой зафиксировано его тело, поднимается. И Оскар идет!

Эта конструкция — экзоскелет, он крепится к плечам, груди, талии, коленям и ступням. Оскар страдает врожденным неврологическим заболеванием: его мозг не посылает верных сигналов его телу, и он не может самостоятельно ходить.

«Раньше я не мог двигаться без посторонней помощи,— вспоминает Оскар,— но теперь эта штука позволяет мне наконец чувствовать себя независимым». Экзоскелеты делает компания Wandercraft, одним из учредителей которой стал отец Оскара, Жан-Луи Констанца.

Жан-Луи рассказывает, как было дело, на презентации экзоскелета в штаб-квартире Wandercraft в Париже: «Однажды мой сын Оскар стал меня укорять: ты же инженер-робототехник, почему бы тебе не сделать робота, который бы позволил мне самостоятельно ходить! Через десять лет не будет инвалидных колясок или по крайней мере их будет намного меньше, чем сейчас. Оскар был в этом уверен».

Wandercraft — не единственная компания, выпускающая экзоскелеты. Производители соревнуются за то, чтобы их конструкции были максимально легкими и удобными в эксплуатации. Не все экзоскелеты для инвалидов, лишенных способности самостоятельно передвигаться, есть и такие, что помогают, например, фабричным рабочим выстаивать смены без запредельного утомления, ведущего к ошибкам.

Wandercraft, сообщает Жан-Луи Констанца, производит такие экзоскелеты, что они не только поддерживают больного, но и помогают ему делать правильные движения при ходьбе. Конструкции Wandercraft куплены множеством больниц не только во Франции, но также и в Люксембурге, и в США. Один экзоскелет обходится в 150 тыс. евро.

Пока что Wandercraft не продает свои экзоскелеты частным лицам для повседневного использования. Это только в планах: чтобы такая эксплуатация стала возможной, конструкцию предстоит значительно облегчить. Инженеры работают над этой задачей.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова