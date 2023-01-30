Виновная в гибели ребенка в ДТП жительница Сердобска получила семь лет колонии-поселения

В Сердобском районе Пензенской области 35-летняя местная жительница осуждена за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что вечером 8 октября 2022 года женщина, не имеющая водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения двигаясь автомобиле «Renault Duster» своего родственника по из села Комзолка в направлении Сердобска. Обвиняемая потеряла контроль над машиной, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с «Lada Priora» под управлением 28-летней жительницы Беково. В ее машине находились двое четырехлетних детей – ее и ее подруги. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получила тяжкие телесные повреждения, ее ребенок погиб, ребенку ее подруги был причинен легкий вред здоровью. Виновница ДТП не оказала помощи потерпевшим и скрылась с места аварии на попутном автомобиле.

Подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Марина Ковалева