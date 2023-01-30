Нововоронежская АЭС: ветеранская организация НВ АЭС подвела итоги работы за 2022 год

Во Дворце культуры Нововоронежа прошла отчетная конференция ветеранской организации Нововоронежской АЭС, которую десять лет возглавляет Валентина Алексеевна Кудрявцева.
Почетными гостями стали руководство НВ АЭС, профкома НВ АЭС, Совета ветеранов Концерна «Росэнергоатом», городской администрации и управления здравоохранения.
В ветеранской организации атомной станции на сегодняшний день состоит 2538 пенсионеров. В их числе – 13 приравненных к участникам Великой Отечественной войны, 14 – тружеников тыла, 75 узников фашизма, 110 чернобыльцев и ветеранов-маяковцев.
«Мы говорим Нововоронежская АЭС – подразумеваем, в том числе, и Совет ветеранов станции. Будем и дальше поддерживать его деятельность, потому что вместе мы сильнее, чем поодиночке. Здоровья, новых впечатлений и успехов в проведении ваших многочисленных мероприятий», – пожелал ветеранам директор НВ АЭС Владимир Поваров.
Привлечение ветеранов к культурно-массовым, спортивным и общественно-политическим акциям является важнейшим направлением деятельности Совета ветеранов НВ АЭС. А чествования юбиляров способствуют сохранению национальных традиций и ценностей.
«По мнению президента России Владимира Путина, поддержка ветеранов является одним из важнейших приоритетов в социальной политике нашего государства. И мы всегда будем стремиться к тому, чтобы наши ветераны чувствовали заботу, были в центре культурной и общественной жизни, а их жизненный опыт служил для процветания государства и передавался из поколение в поколение», – заявила председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.
Нравственно-патриотические акции ветеранов совместно с Советом молодых атомщиков способствуют воспитанию у подрастающего поколения уважения к людям труда. Активное участие ветераны-атомщики принимают в экологических мероприятиях. В рамках увековечивания исторической памяти о боевых подвигах нашего народа налажено благотворное сотрудничество с поисковым отрядом НВ АЭС «Пересвет».
«Часть прибыли работники атомных станций России направляют на социальную поддержку людей, которые отдали свои лучшие годы атомной отрасли. Уважение к ветеранам - базовый принцип «Росатома». Важно отметить, что все программы социальной поддержки выполняются в полном объеме. Активность и размах мероприятий Совета ветеранов НВ АЭС вызывают большое уважение», - отметил председатель Совета Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом» Виктор Черкасов.
Конференция единогласно признала удовлетворительными итоги работы организации ветеранов НВ АЭС за 2022 год.