Нововоронежская АЭС: ветеранская организация НВ АЭС подвела итоги работы за 2022 год

Во Дворце культуры Нововоронежа прошла отчетная конференция ветеранской организации Нововоронежской АЭС, которую десять лет возглавляет Валентина Алексеевна Кудрявцева.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Почетными гостями стали руководство НВ АЭС, профкома НВ АЭС, Совета ветеранов Концерна «Росэнергоатом», городской администрации и управления здравоохранения.

В ветеранской организации атомной станции на сегодняшний день состоит 2538 пенсионеров. В их числе – 13 приравненных к участникам Великой Отечественной войны, 14 – тружеников тыла, 75 узников фашизма, 110 чернобыльцев и ветеранов-маяковцев.

«Мы говорим Нововоронежская АЭС – подразумеваем, в том числе, и Совет ветеранов станции. Будем и дальше поддерживать его деятельность, потому что вместе мы сильнее, чем поодиночке. Здоровья, новых впечатлений и успехов в проведении ваших многочисленных мероприятий», – пожелал ветеранам директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Привлечение ветеранов к культурно-массовым, спортивным и общественно-политическим акциям является важнейшим направлением деятельности Совета ветеранов НВ АЭС. А чествования юбиляров способствуют сохранению национальных традиций и ценностей.

«По мнению президента России Владимира Путина, поддержка ветеранов является одним из важнейших приоритетов в социальной политике нашего государства. И мы всегда будем стремиться к тому, чтобы наши ветераны чувствовали заботу, были в центре культурной и общественной жизни, а их жизненный опыт служил для процветания государства и передавался из поколение в поколение», – заявила председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

Нравственно-патриотические акции ветеранов совместно с Советом молодых атомщиков способствуют воспитанию у подрастающего поколения уважения к людям труда. Активное участие ветераны-атомщики принимают в экологических мероприятиях. В рамках увековечивания исторической памяти о боевых подвигах нашего народа налажено благотворное сотрудничество с поисковым отрядом НВ АЭС «Пересвет».

«Часть прибыли работники атомных станций России направляют на социальную поддержку людей, которые отдали свои лучшие годы атомной отрасли. Уважение к ветеранам - базовый принцип «Росатома». Важно отметить, что все программы социальной поддержки выполняются в полном объеме. Активность и размах мероприятий Совета ветеранов НВ АЭС вызывают большое уважение», - отметил председатель Совета Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом» Виктор Черкасов.

Конференция единогласно признала удовлетворительными итоги работы организации ветеранов НВ АЭС за 2022 год.