Конференция Авито “Точная настройка” состоится в Краснодаре

Авито соберет представителей бизнеса Краснодара в сфере строительства и ремонта



В Краснодаре состоится конференция Авито “Точная настройка” для продавцов мебели и стройматериалов. В программе – выступления экспертов отрасли и дискуссии о трендах рынка Краснодарского края и России. В числе участников – эксперты Авито и представители успешных региональных компаний по продаже мебели и стройматериалов. Конференция пройдет 9 февраля, начало в 13:00, участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.

В рамках мероприятия эксперты поделятся эксклюзивными данными по рынку мебели и стройматериалов Краснодарского края и России и представят обзор ключевых трендов индустрии и расскажут.

Менеджеры по работе с клиентами представят новые изменения для продавцов на платформе и расскажут, как масштабировать продажи на территорию всей России. Во время мероприятия представители успешных региональных компаний поделятся лайфхаками и советами по ведению бизнесы в современных реалиях, и многое другое. На вопросы аудитории ответит руководитель категории “Строительство и мебель” Илья Адамский и другие эксперты из компании Авито.

Регистрация на мероприятие и программа доступны на сайте конференции. Участие в конференции бесплатное. Количество участников ограничено.

Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

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