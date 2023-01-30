В Казани разыскивают двух сбежавших из психбольницы преступников

Полиция Казани объявила в розыск двух пациентов Казанской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением — 37-летнего Артема Павлова и 31-летнего Дмитрия Колупаева. Они находились на принудительном лечении по решению суда за тяжкие уголовные преступления, сообщило УВД Казани.

По неофициальным данным, Артем Павлов был приговорен за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу жизни, Дмитрий Колупаев — за грабеж. Они сбежали в субботу, 28 января, в больничных пижамах, надев казенные серые телогрейки и галоши.

Полина Петрова, Казань