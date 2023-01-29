Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Главное — философия доверия к шефу»

Дарья Цивина — о ресторане Jun

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о карьерном пути Артемия Лопатина.

Предыдущая фотография

Фото: Jun

Фото: Jun

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Jun

Фото: Jun

Новый ресторан Jun в стиле омакасе не похож на все то, что открывает обычно ресторанная команда Lucky Group, потому что построен, согласно названию, вокруг персоны шефа. Если быть совсем точным, главное в Jun — философия доверия к шефу, ведь омакасе так и переводится с японского. В общем, если бы шефа Артемия Лопатина не было, то Lucky Group стоило его выдумать.

Этот молодой человек в 9 лет понял, что хочет готовить суши, в 17 лет уломал руководство московского ресторана Nobu взять его поваром, потом уехал учиться и работать в Португалию. А спустя еще несколько лет уже работал поваром в ресторанах Нобу Мацухиса в Лондоне и Токио, после чего отправился обратно в Европу, потому в Мексику и вот, наконец, снова оказался в Москве на Большой Никитской.

Кроме захватывающих подробностей творческой биографии, у Артемия Лопатина можно вызнать много интересного о японской кухне, пока он колдует над свежей рыбой и делает персональные суши прямо на глазах у гостей. Сет омакасе готовится индивидуально и стоит, в зависимости от количества суши, от 10 тыс. до 30 тыс. руб. с человека. Ценам этим, как и качеству продуктов, согласно философии, следует полностью доверять, хотя количество васаби в суши и вызывает сомнения. Но шеф говорит, что это правильная граммовка. И возразить бывшему сушисту токийского Nobu лично мне нечего.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...