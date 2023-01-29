«Главное — философия доверия к шефу»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о карьерном пути Артемия Лопатина.

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Новый ресторан Jun в стиле омакасе не похож на все то, что открывает обычно ресторанная команда Lucky Group, потому что построен, согласно названию, вокруг персоны шефа. Если быть совсем точным, главное в Jun — философия доверия к шефу, ведь омакасе так и переводится с японского. В общем, если бы шефа Артемия Лопатина не было, то Lucky Group стоило его выдумать.

Этот молодой человек в 9 лет понял, что хочет готовить суши, в 17 лет уломал руководство московского ресторана Nobu взять его поваром, потом уехал учиться и работать в Португалию. А спустя еще несколько лет уже работал поваром в ресторанах Нобу Мацухиса в Лондоне и Токио, после чего отправился обратно в Европу, потому в Мексику и вот, наконец, снова оказался в Москве на Большой Никитской.

Кроме захватывающих подробностей творческой биографии, у Артемия Лопатина можно вызнать много интересного о японской кухне, пока он колдует над свежей рыбой и делает персональные суши прямо на глазах у гостей. Сет омакасе готовится индивидуально и стоит, в зависимости от количества суши, от 10 тыс. до 30 тыс. руб. с человека. Ценам этим, как и качеству продуктов, согласно философии, следует полностью доверять, хотя количество васаби в суши и вызывает сомнения. Но шеф говорит, что это правильная граммовка. И возразить бывшему сушисту токийского Nobu лично мне нечего.