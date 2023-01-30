«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Текущая неделя очень важна для всего мирового рынка. В Соединенных Штатах отчитываются такие технологические компании, как Apple, Amazon, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Кроме того, ожидается решение по монетарной политике от ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии. На что стоит обратить внимание? И как вести себя с точки зрения инвестиций? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Большинство инвесторов считают, что будет повышение на 25 базисных пунктов, а затем ФРС, как и Банк Канады, как и Центральный банк Южной Африки, возьмет паузу или намекнет на то, что будет наблюдать за экономикой и не будет предпринимать каких-то действий. Этим была обусловлена слабость американского доллара. Но многие эксперты предупреждают, что на самом деле это всего лишь расчеты спекулянтов.

Реальная ситуация в американском Центробанке может быть другой, и сейчас нарушают эту старую мантру, которая всегда работала на рынке в Америке — Don’t fight the Fed, то есть «Не иди против американского Центробанка». Они конкретно идут против американского ЦБ. Если вдруг ЦБ не будет мягким, то тогда ситуация для них развернется, и в этом случае американский доллар, который слабел в предыдущие недели, может развернуться и начать быстро расти.

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