В Удмуртии каждый четвертый предприниматель младше 35 лет

В Удмуртии зарегистрировали 14,8 тыс. молодых бизнесменов в возрасте младше 35 лет. В их числе индивидуальные предприниматели и юридические лица, рассказал первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кроме того, среди молодых предпринимателей порядка 3,2 тыс. человек младше 25 лет.

Первый вице-премьер Удмуртии подчеркнул, что молодые предприниматели наравне с остальными могут воспользоваться налоговыми льготами и займами регионального фонда развития предпринимательства по сниженным ставкам, а также прочими мерами поддержки.