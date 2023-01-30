Шахта «Талдинская-Западная-1» СУЭК-Кузбасса ввела в работу лаву на 4,4 млн т запасов

На шахте «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс» введена в эксплуатацию новая лава 66-03 с запасами угля 4,4 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании. Она оборудована 175 секциями механизированной крепи, добычным комбайном и забойно-транспортным комплексом. Вынимаемая мощность пласта угля энергетической марки ДГ составляет 3,8 метра, полная длина выемочного столба — 3 км. Планируется, что лава будет работать со среднемесячной нагрузкой 300 тыс. тонн угля.

Это третья лава на пласту 66, входящем в состав горного участка Восточной промплощадки. Технологический комплекс на ней, включающий более 25 различных зданий и сооружений, введен в строй в 2020 году. Общие запасы угля на шахте «Талдинская-Западная-1» составляют 270 млн т.

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Игорь Лавренков, Кемерово