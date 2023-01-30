Отвечающий за работу с детьми-сиротами саратовский чиновник уволен

Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области поручили изменить работу с детьми-сиротами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

Глава региона принял решение уволить начальника управления министерства строительства и ЖКХ, отвечающего за работу с детьми-сиротами, первый замминистра, курирующий это направление, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Меры приняты после жалоб детей-сирот спикеру Госдумы Вячеславу Володину на плохую организацию работы с ними со стороны минстроя. Граждане жаловались на нерегулярный прием ведомством, отсутствие разъяснений, отсутствие организации приема документов.

Губернатор поручил министру Сергею Соколову ввести специальные часы приема для детей-сирот и организовать дополнительные телефоны, по которым можно будет получить информацию по предоставлению жилья. Он потребовал организовать очный прием документов от заявителей. Исправить ситуацию поручено в течение недели.

Марина Ковалева