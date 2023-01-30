В Курске руководителей местного филиала института деловой карьеры судят за коммерческий подкуп на 2,5 млн рублей

Ленинский райсуд Курска рассматривает уголовные дела о коммерческом подкупе против менеджеров местного филиала автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт деловой карьеры». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

По версии следствия, в 2016–2021 годах директор филиала Наталья Михайлова, начальник учебно-методического отдела Татьяна Болдырева, специалист учебно-методического отдела Екатерина Шульгина, и.о. декана Анна Каширцева, а также их знакомые Наталья Зорникова, Маргарита Сафронова и Елена Грачева совершили коммерческий подкуп, получив от 71 студента более 2,5 млн руб. Деньги предназначались выставление им положительных оценок по дисциплинам на зачетах и экзаменах без фактической проверки знаний, успешное прохождение преддипломной практики, итоговой аттестации и дальнейшее беспрепятственное получение диплома о высшем профессиональном образовании.

Госпожи Болдырева и Шульгина признали вину, заключили досудебные соглашения, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство и будут рассмотрены в особом порядке. Судя по картотеке дел, всем фигурантам в зависимости от их ролей вменяются эпизоды коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы) и мелкого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, до года ограничения свободы), а также мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

О судах над преподавателем курского Юго-западного университета читайте в материале «Ъ-Черноземье» «С экзаменов взятки гладки».

Сергей Толмачев

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