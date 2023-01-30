Курганская область вошла в десятку регионов по числу выявленных фактов дачи взяток

В 2022 году в Курганской области зарегистрировали 97 преступлений, связанных с дачей взяток (ст. 291 УК РФ). По числу выявленных фактов коррупции регион занимает десятое место среди субъектов страны. Информация об этом опубликована на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В 2022 году в Курганской области число зарегистрированных преступлений по факту дачи взяток выросло на 97,5%, или на 39 единиц, по сравнению с 2021-м. Лидером по числу преступлений по этой статье по итогам прошлого года стала Москва — 346 единиц. Следом идут Татарстан (286), Волгоградская (282) и Московская области (218).

Меньше всего преступлений по факту дачи взяток зарегистрировали в Чукотском, Ненецком автономном округах, в Карачаево-Черкессии — по одному, в Марий Эл (2), Адыгее (3) и Ивановской области (4). Не зафиксировали ни такого коррупционного эпизода в Хакасии.