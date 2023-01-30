На Кубани за сутки коронавирусом заразились 34 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 34 случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 22 женщины и 12 мужчин, в том числе пятеро детей в возрасте от трех месяцев. Самому старшему пациенту 100 лет.

В Краснодаре выявили 17 случаев заболевания COVID-19, в Армавире, Новороссийске и Тимашевском районе — по четыре эпизода заболевания. По одному новому пациенту отметили в Геленджике, Гулькевичском, Ейском, Мостовском и Тбилисском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 345 095 случаев заболевания COVID-19. За все время с выздоровлением выписали 333 465 человек. Скончались 11 144 пациента. В настоящее время на амбулаторном лечении находится 381 заболевший, еще 105 — в стационарах.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram