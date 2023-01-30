Зарубежные СМИ: Кто может быть причастен к атаке на военный объект в Иране?

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан в ночь на 29 января атаковали несколько мини-дронов. Ущерб оказался незначительным. Иранское агентство FARS 30 января показало кадры из производственного цеха. На них видны пробоины в крыше, на столе лежат обломки сбитых беспилотников, работа на конвейере продолжается без перебоев. Министерство обороны Ирана выступило с заявлением о том, что нападение было неудачным, но кто стоит за этой акцией, не упоминало. Владельцев дронов первым назвал телеканал Al Arabiya. В Twitter, со ссылкой на свои источники, он допустил причастность США. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

30 января телеканал Al Arabiya сообщил о том, что позиция Вашингтона в отношении Ирана в последнее время стала более жесткой, но все же связь с инцидентом в Исфахане американцы категорически отрицают. Похоже, за атакой дронов стоит Израиль. Эта акция направлена на сдерживание ядерных и военных амбиций Тегерана, делает вывод телеканал.

The Wall Street Journal пишет, что удар в Исфахане — это первое нападение, предположительно совершенное Израилем при новом ультраправом коалиционном правительстве во главе с Биньямином Нетаньяху. Издание напоминает, что именно господин Нетаньяху санкционировал серию операций внутри Ирана, когда в предыдущий раз занимал должность премьера с 2009 по 2021 год. Последний удар случился в то время, когда израильские и американские власти обсуждают новые способы борьбы с Ираном, который углубляет военное сотрудничество с Россией.

США настаивают на том, чтобы Израиль делал больше для помощи Киеву. Особенно остро стоит вопрос сейчас, когда Тегеран предоставляет Москве сотни беспилотников, используемых на Украине. При этом Израиль пытается лавировать и отказывается направлять на Украину прямую военную помощь. Это, как предупредили российские политики, поставит под угрозу отношения Иерусалима с Москвой, отмечает The Wall Street Journal.

А Reuters обратил внимание на то, что нарастающая напряженность на Ближнем Востоке отражается на нефтяном рынке. Фьючерсы на Brent и на американскую марку West Texas Intermediate 30 января прибавили примерно 0,5% по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Трейдеры опасаются, что любая эскалация может нарушить приток сырой нефти, заключает агентство.

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