Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пригородный поезд и эвакуатор столкнулись на железнодорожном переезде в Ижевске

Сегодня, 30 января, около 10:10 в столице Удмуртии у дома №44 на улице Четырнадцатая столкнулись локомотив пригородного поезда и эвакуатор. Инцидент произошел на железнодорожном переезде, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: ГИБДД Удмуртии

Фото: ГИБДД Удмуртии

Отмечается, что эвакуатором управлял мужчина 1987 года рождения. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, водитель эвакуатора Hyundai пытался убрать автомобиль Renault, который заглох на железнодорожном переезде. Машинист поезда попытался экстренно затормозить, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, после чего при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...