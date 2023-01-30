Пригородный поезд и эвакуатор столкнулись на железнодорожном переезде в Ижевске

Сегодня, 30 января, около 10:10 в столице Удмуртии у дома №44 на улице Четырнадцатая столкнулись локомотив пригородного поезда и эвакуатор. Инцидент произошел на железнодорожном переезде, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Удмуртии Фото: ГИБДД Удмуртии

Отмечается, что эвакуатором управлял мужчина 1987 года рождения. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, водитель эвакуатора Hyundai пытался убрать автомобиль Renault, который заглох на железнодорожном переезде. Машинист поезда попытался экстренно затормозить, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, после чего при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.