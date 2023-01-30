Мобилизованный пулеметчик из Первоуральска погиб в ходе военной спецоперации

В зоне специальной военной операции на Украине погиб 23-летний мобилизованный ефрейтор из Первоуральска Денис Селянин, сообщили Е1.ru в администрации города. Военный служил пулеметчиком в разведывательном подразделении.

Денис Селянин скончался еще 29 декабря, однако похоронить его удалось только сегодня, 30 января. В администрации Первоуральска заявили, что оказали семье погибшего помощь в организации похорон.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте