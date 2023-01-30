Партию «Коммунисты России» лишили офиса в центре Ярославля

Арбитражный суд Ярославской области расторг договор безвозмездного пользования и обязал партию «Коммунисты России» покинуть помещения в двухэтажном здании в центре Ярославля. О вынесенном вердикте комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля проинформировал депутатов муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Как сообщал «Ъ-Ярославль», «Коммунисты России» стали первой партией, которая воспользовалась решением муниципалитета Ярославля о безвозмездным использовании политическими партиями и их региональными отделениями муниципального имущества. До лета 2020 года офис на улице Комсомольская, 12б, партия арендовала у КУМИ мэрии, а с июля получила право на его безвозмездное использование.

Состояние здания в КУМИ проверяли несколько раз. В 2021-2022 годах партии отправили четыре предписания на устранение нарушений. 10 июня 2022 года комитет по управлению муниципальным имуществом предложил «Коммунистам России» расторгнуть договор безвозмездного пользования. Партия не ответила, тогда комитет обратился с иском о расторжении в арбитражный суд Ярославской области.

«Переданное имущество не используется по назначению, в здании выведена из строя и не восстановлена система отопления, в части помещений на трубах и батареях имеются разрывы, не устранены следы протечек на потолке в нежилом помещении 2-го этажа, не заключены договоры на поставку электроэнергии, вывоз и утилизацию ТБО»,— объясняли в КУМИ необходимость расторжения.

С доводами истцов суд согласился и расторг договор между КУМИ и «Коммунистами России» о безвозмездном пользовании офисом.

«В случае отказа ответчика от добровольного исполнения судебного решения, исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения»,— сообщил в своем отчете для депутатов муниципалитета председатель КУМИ Денис Пуговишников.

Как увидел на месте корреспондент «Ъ-Ярославль», сейчас на спорном здании нет никаких вывесок, дверь заперта, звонок отсутствует. Окно первого этажа разбито, однако на втором этаже горит свет. «Коммунисты России» имеют одного депутата в Ярославской областной думе — это Артем Денисов.

Андрей Иванов