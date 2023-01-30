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обновлено 12:05

Пропавшего в Японии 3-летнего мальчика отыскали с отцом в Удмуртии

Разыскиваемого в Японии трехлетнего мальчика обнаружили в столице Удмуртии, куда его перевез собственный отец, гражданин России. Запрос о поиске ребенка поступил от матери, которая посчитала его перемещение незаконным, сообщает пресс-служба УФССП РФ по республике.

Отец ребенка рассказал, что они покинули Японию в середине сентября 2022 года и проживают в Удмуртии вместе с бабушкой малыша. Мужчина работает менеджером по рекламе, а мальчик посещает детский сад, материально обеспечен и ни в чем не нуждается.

При этом с женой, которая является гражданкой Японии, они находятся в процессе развода. Мальчик же является гражданином России.

Разыскное дело окончено. Отцу ребенка разъяснили возможности мирного урегулирования ситуации.

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