Путин продлил на год срок госслужбы Сергею Иванову

Президент Владимир Путин продлил на год срок госслужбы постоянному члену Совета безопасности РФ Сергею Иванову. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. Завтра, 31 января, господину Иванову исполнится 70 лет. Он занимает должность с августа 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Иванов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По закону предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе по-прежнему составляет 65 лет. В ноябре 2022 года господин Путин подписал закон, повышающий предельный возраст нахождения на государственной службе до 70 лет для «руководителей» главной группы должностей в аппарате Госдумы и Совфеда, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также региональных органах власти. Для продления срока службы нужно согласие госслужащего.

Лаура Кеффер