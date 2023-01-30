В Казани за 2022 год на закупках сэкономили 1,7 млрд рублей

По итогам прошлого года в Казани на муниципальных закупках, закупках унитарных предприятий и акционерных обществ удалось сэкономить свыше 1,7 млрд руб., что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике заявил глава дирекции по конкурентной политике и закупке Ильдар Салимзянов.

По его словам, всего за год муниципальные заказчики инициировали размещение 1,2 тыс. конкурентных процедур более чем на 10 млрд руб. Число закупок выросло на 16%, а объем — на 13%.

Кроме того, в прошлом году объем закупок с субъектами малого бизнеса превысил 3,7 млрд руб., что на 88% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"