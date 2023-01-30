На проект ремонта УУНиТ потратят до 2,8 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) завтра, 31 января, выберет подрядчика для разработки проектно-сметной документации капитального ремонта учебного корпуса и общежитий, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,8 млн рублей. Работы будут профинансированы на средства вуза.

Согласно техзаданию, исполнитель должен разработать проект капремонта учебно-спортивного корпуса на улице Валиди, а также ремонта кровель четырех общежитий (№1, 2, 3 и 5) на Валиди, Свердлова и Аксакова.

Срок выполнения работ составляет две недели.

Венера Хисамова

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