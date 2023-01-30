ФАС обсуждала проблему с ж/д перевозкой нефтепродуктов на восток РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что поднимала проблему, касающуюся железнодорожной перевозки нефтепродуктов на восток страны. Для ее решения регулятор предложил использовать инструмент контроля исполнения договоров ОТП РЖД (оператор товарных поставок РЖД).

Ранее «Ъ» выяснил, что крупнейшие нефтяники обеспокоены участившимися отказами ОАО РЖД принимать нефтепродукты к перевозке в восточном направлении. Компании опасаются, что затруднения с вывозом могут повлиять на их производственную программу.

ФАС считает, что «решение этого вопроса требует комплексного подхода с участием всех сторон процесса». Биржевой комитет ФАС рекомендовал в пилотном режиме реализовать нефтепродукты, доставить их железнодорожным транспортом через ОТП РЖД и поделиться результатами.

По данным ведомства, ОТП РЖД обеспечивает выполнение биржевых договоров, заключенных на перевозку железнодорожным транспортом, и позволяет отслеживать исполнение договора в реальном времени. «Осуществлен автоматизированный контроль за ценообразованием на всех этапах поставки. Кроме того, это позволяет исключить дискриминацию отдельных потребителей»,—добавили в ФАС.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Кого за нефтью посылать».