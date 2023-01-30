Новый выход на станцию метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге откроют 1 февраля

Выход на станцию метро «Проспект Космонавтов» через ТРЦ «Омега» откроется 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена. Подземный переход был построен на средства соучредителя торгового центра, депутата свердловского заксобрания Владимира Смирнова. Работы проходили с октября прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Смирнов ранее заявлял, что идею строительства перехода предложили жители города. «Переход создаст более комфортные условия для населения — в частности, для маломобильных групп. Есть и выгода с точки зрения бизнеса — ТРЦ получит некоторый дополнительный трафик»,— отмечал он.

В 2019 году был построен переход между станцией метро «Геологическая» и ТЦ «Гринвич». Кроме того, планируется строительство выхода со станции «Ботаническая» к транспортно-пересадочному узлу, в состав которого войдет строящийся ТЦ «Золотой».

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