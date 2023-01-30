В последние дни января в Петербурге будет идти мокрый снег

30 и 31 января в Санкт-Петербурге, находящемся сейчас в зоне влияния атлантического циклона «Николас», будут идти обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. С началом нового месяца они сменятся одним снегом в связи с похолоданием. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Влияние циклона на Санкт-Петербург продлится в течение двух дней, поэтому осадки в виде мокрого снега сегодня днем с дождем ожидаются в течение всего периода, но уже временами. Температура воздуха до +2 градусов будет только сегодня, уже завтра днем ожидается понижение до небольших отрицательных значений»,— написал он.

Температура воздуха в течение всей недели будет колебаться от 0 до -5 градусов, отметил господин Колесов.

Температура воздуха в понедельник, 30 января, в Петербурге составил от +1 до +3 градуса. Будет дуть юго-западный ветер скоростью до 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет до 733 мм рт. ст.

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