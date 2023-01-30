Дмитрий Куприянов назначен генеральным директором самарского «Электрощита»

Генеральным директором АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» назначен Дмитрий Куприянов. Топ-менеджер более десяти лет в структуре высшего менеджмента крупных производственных организаций, сообщает пресс-служба компании.

Акционером предприятия также принято решение о прекращении полномочий управляющей компании АО «СЭЩ Холдинг». Алексей Фризен, руководивший заводом в переходный период, продолжит работу в структуре ГК «Акрон Холдинг» и в составе совета директоров АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее АО «Акрон Индустрия» покупку 22,5 млн акций АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих французской корпорации Schneider Electric Industries SAS.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «На „Электрощит“ придет Павел Морозов».

Андрей Сазонов