«Электромашина» объявила об открытии более 200 новых рабочих мест

АО НПО «Электромашина» (Челябинск, входит в концерн «Уралвагонзавод») объявило о срочном наборе персонала на вновь открывшиеся вакансии. Как сообщают в пресс-службе предприятия, на заводе оборудуют более 200 рабочих мест для специалистов по сборке электроизделий.

В сообщении компании уточняется, что сборочное производство в ближайшее время планируют усилить четырьмя манипуляторами для установки компонентов электронной схемы на печатные платы. Основное масштабирование производства коснулось участков, где производится монтаж радиоэлектронной аппаратуры.

«Мы готовы трудоустроить не только специалистов с опытом работы, но и обучить желающих освоить новую профессию с выплатой стипендии в размере 25 тыс. руб. Период обучения составляет два месяца»,- говорит директор по персоналу «Электромашины» Наталья Курышова. По ее словам, после обучения новый сотрудник будет получать зарплату от 50 тыс. руб., а готовые специалисты, которых примут на работу уже с опытом, - от 80 тыс.