Директором департамента региональной безопасности ХМАО стал Алексей Золотухин

Губернатор Хайты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова назначила на должность директора департамента региональной безопасности — заместителя губернатора — Алексея Золотухина. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. Ранее Алексей Золотухин занимал должность первого заместителя главы города Пыть-Ях.

Первым вице-мэром города господин Золотухин стал в 2018 году. В течение 2022 года он являлся руководителем рабочей группы оперштаба ХМАО по реализации инфраструктурного проекта, одной из задач которого была организация работы по восстановлению домов Макеевки Донецкой Народной Республики. Под руководством Алексея Золотухина задачи были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Напомним, в 2021 году первый заместитель города Пыть-Ях проходил подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). В результате его действий, по версии следствия, бюджету муниципального образования был причинен ущерб свыше 15 млн руб. В январе 2022 года Городской суд Пыть-Яха (ХМАО) отказал Алексею Золотухину в прекращении уголовного преследования. Однако, по данным Ura.ru, дело закрыли летом 2022 года.

Департамент региональной безопасности Югры был создан в 2022 году с целью контроля вопросов гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с правоохранительными органами.

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Диана Сунагатуллина