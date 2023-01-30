В Перми за месяц подешевела аренда квартир

Средняя стоимость долгосрочной аренды одно- и двухкомнатных квартир в Перми за месяц заметно подешевела, сообщают в «Циан.Аналитика». В январе стоимость аренды однокомнатных квартир в краевом центре снизилась на 5,8% по сравнению с декабрем 2022 года — до 16,1 тыс. руб. в месяц. При этом за год аренда «однушек» подорожала на 1,9%. Снять двухкомнатную квартиру в Перми сейчас можно за 23 тыс. руб. ежемесячно — это на 5,3% дешевле, чем в декабре. За прошлый год аренда «двушек» подорожала на 8,5%.

Эксперты «Циан.Аналитика» говорят о снижении цен на аренду квартир за минувший месяц в российских городах-миллионниках. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе составила 21,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31 тыс. руб. За месяц значения сократились на 0,1% и 0,8% соответственно. Стоимость аренды «однушек» в Перми снизилась наиболее значительно (–5,8%). Следом идут Самара, где снять однокомнатную квартиру стало дешевле на 3,9%, Челябинск (–3,9%) и Воронеж (–3,3%).

Тенденция удешевления аренды квартир прослеживается на фоне растущего объема предложения: число доступных квартир в крупнейших городах РФ за год выросло на 70–86%. Активность на рынке поддерживают решившие переехать съемщики и несостоявшиеся покупатели жилья, которые перенесли сделки на фоне дорожающей ипотеки или в ожидании дальнейшего снижения стоимости квартир. Замдиректора управления аренды компании «Инком-недвижимость» Оксана Полякова сомневается, что в феврале ситуация на рынке аренды жилья существенно поменяется: начало года традиционно не самый активный период. Сезонный рост спроса, по мнению эксперта, начнется скорее в марте — апреле.