Сбежавшие из казанской психбольницы пациенты обвиняются в тяжких преступлениях

Сбежавшие из психбольницы Казани двое мужчин обвиняются в тяжких преступлениях. Об этом сообщили в УМВД по городу.

Одного из них зовут Артем Павлов, его возраст — 37 лет, рост — около 190 см, у него серо-голубые глаза и крупное лицо, наголо побрит, его телосложение ближе к спортивному, а на плече у него татуировки.

Второго зовут Дмитрий Колупаев, ему 31 год, его рост составляет порядка 170-175 см., Он также наголо побрит, а в области ключицы у него есть татуировка. Кроме того, пальцах рук у него имеются несколько перстней и татуировка в виде букв.

Одного из них поместили в психбольницу за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу жизни, другого — за грабёж. Розыском преступников занимается казанский отдел полиции № 12 «Гвардейский». В больнице они проходили принудительное лечение.

Всех, у кого есть информация о местонахождении обвиняемых, полиция Казани просит обратиться по телефону: 8-843-291-28-88 (дежурная часть отдела полиции «Гвардейский»).

"Ъ-Казань"