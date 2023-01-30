Глава СКР потребовал доклад о расследовании причин пожара в микрорайоне под Челябинском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в микрорайоне «Залесье» под Челябинском. Такое поручение дано руководителю регионального управления СКР Петру Решетникову, сообщают в федеральном ведомстве.

Летом 2022 года в одном из многоквартирных домов микрорайона «Залесье» (Сосновский район) возник пожар после попадания молнии. Огонь уничтожил часть здания. Жители дома обратились в следственные органы, заявив, что пожар произошел по вине застройщика, который не установил защиту от молнии. Региональное управление СК России возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.