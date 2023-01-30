В Сочи осудили инженера УК, по вине которого ребенок провалился в люк

В Сочи инженера управляющей компании, ответственного за проверку канализационного люка, в который провалился ребенок, признали виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что мужчина является исполняющим обязанности главного инженера ООО «УК» РЭО-10», которая обслуживала нужды многоквартирного дома на улице Клубничной, 80. Из-за того, что люк канализационного коллектора не был своевременно проверен, 8 июня 2021 года в него упал ребенок и получил тяжелые травмы.

В отношении ответственного лица возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), но затем квалификацию изменили на ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей).

Инженера признали виновным и ограничили его свободу на 1,5 года. Суд назначил компенсацию в пользу потерпевшего в размере 250 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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