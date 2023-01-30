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За девять месяцев 2022 года объем выдачи кредитов на Ставрополье вырос на 7,1%

С января по сентябрь 2022 года физические и юридические лица, зарегистрированные в Ставропольском крае, получили кредиты на сумму 441,8 млрд руб., что на 7,1% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Ставрополья.

По данным ведомства, объем кредитов, выданных компаниям и индивидуальным предпринимателям, составил 277,4 млрд руб, — это на 29,7 % больше, чем за тот же период 2021 года. Также 121,3 млрд руб. было предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства (на 21,9% больше, чем в предыдущем году). Представители крупного бизнеса нарастили объем кредитов до 156 млрд руб., что на 26,5% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2022 года банки выдали предприятиям Ставрополья более 197 млрд руб. кредитов, что в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

Анастасия Назарова

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