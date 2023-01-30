В Уфе автобус врезался в «Дом Якушевых»

В Уфе пассажирский автобус Lotos, выполняющий рейсы по маршруту №167, после столкновения на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского с автобусом «НефАЗ» врезался в здание на улице Цюрупы, 86 (памятник истории и архитектуры «Дом Якушевых»), сообщили в республиканском ГИБДД.

Двоим пассажирам Lotos потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура Уфы проверит перевозчиков в части обеспечения требований безопасности при пассажирских перевозках, а также органы, ответственные за содержание транспортной инфраструктуры города, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно открытым данным, маршрут №167 обслуживает подмосковное ООО «Автомиг».

Влада Шипилова

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