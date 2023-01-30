В Сочи эвакуировали замерзших туристов, заблудившихся в горах

В Сочи эвакуировали двух замерзших туристов, которые поднялись по склону горы Ачишхо к Хмелевским озерам. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО).

Мужчина и женщина отправились в однодневный поход от Красной Поляны к озерам утром 27 января. Вечером они связались со спасателями, сообщив свое местонахождение.

«Ближе к концу маршрута на тропе уже лежал снег, а туристы оказались не подготовлены к таким условиям, промокли и замерзли, к тому же наступили сумерки и спускаться в темноте было опасно»,— говорится в сообщении.

Спасатели добрались до туристов на автомобиле повышенной проходимости. Мужчина и женщина были легко одеты. Сообщается, что они не рассчитали время на обратный путь. Оба пострадавших являются жителями Сочи. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Анастасия Донскова

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