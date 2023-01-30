В феврале на публичных слушаниях обсудят строительство межвузовского кампуса в Камской долине

Глава Перми Алексей Демкин постановил назначить публичные слушания по проекту смены зонирования под межвузовский студенческий кампус в Камской долине. Как указано в постановлении администрации города от 24 января, на слушания вынесут предложение об установлении зоны высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2 на участке по ул. Маршала Жукова в Ленинском районе Перми. Публичные слушания состоятся 6 февраля в общественном центре «Совет» на ул. Борчанинова, 8.

Напомним, разместить межвузовский студенческий кампус международного уровня планируется на территории по ул. Маршала Жукова площадью около 118 тыс. кв. м. Этот проект прорабатывается в Перми с 2018 года. Ориентировочная стоимость городка оценивается в 28,5 млрд руб. Имеется потенциальный инвестор: строительством объекта готово заняться ООО «Кампус “Парма”». Краевое минэкономразвития и компания уже согласовали основные условия концессионного соглашения.

В рамках проекта планируется построить гостиницу на 5 тыс. человек, технопарк, учебно-лабораторные и спортивные объекты с бассейном и стадионом, а также конгресс-холл. Финансирование строительства будет осуществляться с помощью федеральных, региональных и частных средств.