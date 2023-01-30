Два модульных фельдшерско-акушерских пункта установили в двух деревнях Завьяловского района Удмуртии

В Удмуртии в деревнях Сизево и Старый Чультем появились модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, в населенных пунктах собственные ФАПы появились впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Как отметил заместитель министра здравоохранения Удмуртии Александр Попов, готовые быстровозводимые конструкции доставили и смонтировали за месяц. «Сейчас ФАПы готовятся к сдаче. После оснащения оборудованием и получения лицензии, весной этого года, они уже начнут принимать пациентов»,— рассказал господин Попов.

Здание включает смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема, а также санузел и раздевалку для персонала. Принимать пациентов модульные ФАПы начнут во втором квартале после закупки оборудования и получения необходимых документов.