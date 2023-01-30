Виновника смертельного ДТП в Сызрани приговорили к шести годам колонии и штрафу

Вступил в силу приговор в отношении автомобилиста, устроившего смертельное ДТП в Сызрани в августе 2021 года. Ранее городской суд признал местного жителя 1987 года рождения виновным в преступлении по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Суд, изучив материалы уголовного дела, признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кроме того, с виновника ДТП в пользу потерпевшей стороны будет взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. руб.

Ранее полиция установила, что авария произошла вечером на проезжей части ул. Жуковского, в направлении от ул. Мира к ул. Шухова. Водитель автомобиля «Лада Калина» в состоянии алкогольного опьянения не рассчитал скорость, выехал на обочину, затем на встречную полосу и сбил пешеходов: мужчину и женщину.

Их госпитализировали. От полученных травм мужчина 1977 года рождения скончался. Женщина выжила, ее здоровью был причинен вред средней тяжести. Виновник ДТП в суде раскаялся в содеянном.

Ранее суд отказался смягчать наказание виновнику смертельного ДТП в Самаре. Приговор в отношении Марка Ланцова, осужденного за аварию на ул. Солнечной, был оставлен в силе.

Георгий Портнов