Трое саратовцев вымогали деньги у подростка

В Саратове в отношении 18, 19 и 20-летнего молодых людей возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК.

По версии следствия, 11 января подозреваемые в подъезде дома на улице Огородной требовали от 15-летнего юноши, чтобы он передал им деньги, а затем несколько раз ударили. Пострадавший рассказал обо всем матери, та обратилась в полицию.

С подозреваемыми проводятся следственные действия.

Марина Ковалева