«Кремль многое поставил на союз с Пекином»

США и КНР планируют обсудить конфликт на Украине. Как сообщают СМИ, эта тема будет подниматься во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в начале февраля. Ранее, по данным информагентств, Вашингтон предупредил Турцию и страны Ближнего Востока о проблемах из-за сделок с российским правительством в обход санкций. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич размышляет, каким может быть торг между КНР и США, и какова в этих переговорах роль России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Китай выходит из новогодних каникул и, судя по всему, приступает к практически революционным изменениям. Речь идет об отказе от политики нулевой терпимости к коронавирусу, открытии границ страны для туристов и ослаблении давления на отечественный бизнес и иностранных инвесторов.

Причины легко объяснимы. Согласно предварительным данным Всемирного банка, рост ВВП Китая по итогам 2022 года впервые с конца 70-х окажется ниже общемирового показателя. Больше четырех десятилетий экономика КНР росла в среднем на 9,2% в год и опережала глобальные темпы чуть ли не в три раза. Но сочетание COVID-19, засухи, жесткой внутренней и внешней политики и недовольство населения оказалось для китайского народного хозяйства непосильным.

Надо отдать должное, ведь, сосредоточив в своих руках практически абсолютную власть, товарищ Си оказался куда гибче, чем считали многие эксперты. Затеянные им реформы вовсе не обречены на успех, но решительность, с которой китайское руководство взялось за перемены, не может не вызывать уважения. Как заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, новая политика открытости в КНР может способствовать росту мировой экономики выше существующих прогнозов уже в 2023 году.

Однако одними указами проблемы Поднебесной не решить. Для возвращения к стабильному развитию официальному Пекину предстоит за столом переговоров найти выход из множества накопившихся за последние годы противоречий с США и Европой.

Буквально в конце прошлой недели стало известно, что американцы достигли соглашения с Нидерландами и Японией по ограничению экспорта в Китай инновационных машин по производству микросхем, а генерал ВВС США Майк Минихан призвал своих подчиненных готовиться к военному столкновению с китайской армией уже через два года.

В Вашингтоне слова генерала, конечно, дезавуировали, назвав их личным мнением, но факт остается фактом — предстоят серьезные и предметные переговоры с Вашингтоном и Брюсселем. И в них, помимо экономических вопросов, неминуемо будут обсуждаться проблема Тайваня, права человека и российско-украинский конфликт.

Собственно, долго ждать не придется. Уже 5 февраля в Пекин приезжает госсекретарь Энтони Блинкен, который планирует встретиться с новым главой МИД, а в недавнем прошлом послом в США Цинь Ганом. В повестке дня будут присутствовать все вышеперечисленные темы, и главной интригой станет вопрос, готовы ли стороны закрыть глаза на одну проблему, но достичь взаимопонимания в другой.

Например, разменять поддержку Москвы на традиционное внимание американцев к гражданским свободам в Китае и взаимно ослабить санкционные ограничения. А если этого не удастся сделать с американцами, то, может, компромисс будет найден с Европой? Не зря же на весну назначен саммит Китай — ЕС, а также визиты в КНР ряда европейских лидеров.

Неудивительно, что Россия следит за происходящим как минимум не менее пристально, чем остальной мир. Все-таки Кремль многое поставил на союз с Пекином. И даже рост цен на энергоресурсы в случае оживления китайской экономики окажется крайне спорной компенсацией за потерю такого важного друга.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".