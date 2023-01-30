В Кургане экс-сотрудника ДПС осудили за получение крупной взятки

Суд вынес приговор бывшему сотруднику батальона ДПС госавтоинспекции Кургана, обвиняемому в получении крупной взятки и покушении на мелкое взяточничество. Ему назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и запрет занимать должности на госслужбе на срок пять лет. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что с октября 2017 по 23 апреля 2020 года сотрудник ДПС получил от директора коммерческой компании по перевозке строительной техники, взятку в 379 тыс. руб. Средства передали за беспрепятственную транспортировку крупногабаритной и тяжеловесной техники по дорогам региона при отсутствии необходимых разрешений. Капитан полиции оказывал незаконное сопровождение в перевозке грузов.

Кроме того, с августа по ноябрь 2019 года он пытался передать сотрудникам ГИБДД 1 тыс. руб. и 3 тыс. рублей за непринятие административных мер к перевозчику крупногабаритной техники.

Суд конфисковал имущество бывшего сотрудника ДПС на сумму взятки — 379 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.