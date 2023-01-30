В Томске раскрыт картель на рынке перевозки мусора на 675 млн рублей

В томской области УФАС признало нарушившими антимонопольное законодательство УМП «Спецавтохозяйство Томска», ООО «МЛТ Транспорт», ООО «МВМ» и две одноименных компании ООО «АБФ Логистик». Все компании работают на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным УФАС Томской области, предметом разбирательства стали итоги торгов, которые «Спецавтохозяйство Томска» проводило еще в 2020 году – это три аукциона по выбору подрядчика для транспортирования ТКО 4 и 5 классов опасности. По мнению ведомства, заказчик создал преимущества для некоторых участников, что привело к заключению контрактов по цене выше, чем установил региональный регулятор. Сумма аукционов в итоге превысила 675,6 млн руб.

Между ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ» в ходе проверки УФАС установила картельный сговор – компании информировали друг друга о действиях на торгах и поддерживали цены на двух аукционах с начальной ценой 438,5 млн руб.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по материалам проверки УФАС.

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Анна Егорова