В Татарстане суд признал банкротом непостроенный завод ТАИФа по производству биопластика

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом завод «2Био». Речь идет о СП ТАИФа и итальянской компании Bio-on по производству биопластика из отходов сахарной свеклы. Об этом сообщается на сайте суда

По решению суда в отношении завода открыли конкурсное производство.

Изначально предполагалось, что предприятие будет работать на территории ОЭЗ «Алабуга», Инвестиции оценивались более чем в 6 млрд руб. Однако в 2021 году в отношении итальянской компании Bio-On начали процедуру банкротства, но временные управляющие заявили, что продолжают свою работу. Позже стало известно, что деятельность компания не продолжит.

В итоге летом прошлого года СП «2Био» подало заявление о самобанкротстве в Арбитражный суд Татарстана. Размер задолженности составил 133,8 млн руб. Позже заявление о включении в реестр кредиторов «2Био» требований на ту же сумму подало ПАО "Казаньоргсинтез", которое выступает кредитором СП.

"Ъ-Казань"