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Денис Ростилов выиграл ралли «Карелия»

Новый сезон чемпионата России по ралли стартовал в Карелии — одноименную гонку в абсолютном зачете выиграл действующий обладатель титула Денис Ростилов.

Денис Ростилов и Василий Слобожанинов на ралли "Карелия"-2023

Денис Ростилов и Василий Слобожанинов на ралли "Карелия"-2023

Фото: Дмитрий Гальчун / AutoSportMediaGroup

Денис Ростилов и Василий Слобожанинов на ралли "Карелия"-2023

Фото: Дмитрий Гальчун / AutoSportMediaGroup

Пилот на Skoda Fabia R5 выиграл все десять спецучастков гонки, опередив на финише Артура Мурадяна на аналогичном хэтчбеке. За третье место боролись сразу трое пилотов, но в итоге сильнейшим стал Владимир Васильев на Skoda Fabia Rally2 evo.

В классе N4 все места на подиуме достались экипажам на Mitsubishi Lancer Evo IX — победил Алексей Миронов, второе место занял Александр Михайлов, третьим финишировал Андрей Мансуров.

В зачете R3 победа досталась Тимофею Андрющенко (Honda Civic Type R), на второе место благодаря блестящему прорыву в финальный день гонки вышел Дмитрий Рябов на Renault Clio, а тройку призеров замкнул Илья Акимов на Honda Civic.

Александр Зайцев в доминирующем стиле выиграл гонку в классе R2 — пилот на Opel Adam победил на всех спецучастках ралли «Карелия». Второе место занял дебютант чемпионата России Александр Становов на ВАЗ-21130, а подиум дополнил Алексей Ковальчук на Volkswagen Polo.

Второй этап чемпионата России по ралли пройдет 23-26 февраля — Новгородская область примет ралли «Суворов».

Максим Вершинин

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