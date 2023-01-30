Зоной экологического бедствия в КУБе заинтересовались депутаты Госдумы

Председатель комитета по Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и депутат Антон Немкин посетят Пермский край. Как сообщает «Царьград. Пермь» со ссылкой на собственные источники, парламентарии в компании министра природных ресурсов и экологии по региону Дмитрия Белановича осмотрят с воздуха территорию, где происходят изливы в Кизеле и в районе шахты им. Ильича в Губахе, а также реку Косьву.

Добыча в Кизеловском угольном бассейне была прекращена в 2002 году. После закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. После окисления она стала попадать в местные реки и загрязнять их.

Осенью прошлого года Свердловский райсуд Перми удовлетворил иск местных жителей к Минприроды и Минэнергетики РФ и к управлению по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт. Он согласился с доводами заявителей, что ответчики обязаны разработать проекты и провести работы с целью прекращения загрязнения почвы и воды на территории Кизеловского угольного бассейна. Сейчас это решение оспаривается в Пермском краевом суде.