Трех жителей Пермского края задержали за угон и поджог автомобиля в Можге

В Удмуртии сотрудники полиции задержали трех жителей Пермского края, которых подозревают в угоне и поджоге автомобиля в Можге. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, подозреваемыми оказались молодые люди 1992, 2000 и 2001 годов рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

По версии следствия, нетрезвые мужчины во время прогулки по городу решили угнать автомобиль «ВАЗ-21093», припаркованный возле жилого дома в микрорайоне Наговицынском. Возле кладбища молодые люди облили автомобиль бензином и подожгли.

По данному факту возбуждены уголовные дела по факту угона и умышленного уничтожения имущества путем поджога (ст. 166 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Кроме того, установлена причастность мужчин к покушению на угон автомобиля «ВАЗ-2107», а также хищения имущества и техники, в том числе из сожженного автомобиля. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

Одного из задержанных заключили под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.