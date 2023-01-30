Керченскую переправу пересекли 75 тысяч пассажиров за три месяца

С начала работы Керченской паромной переправы паромы в обе стороны перевезли 75,3 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Совокупно паромы совершили 1,8 тыс. рейсов и перевезли 57,1 тыс. автотранспорта и 6,2 тыс. железнодорожных вагонов.

Ведомство сообщает, что в настоящее время действующих штормовых предупреждений нет. Синоптики прогнозируют хорошую видимость на переправе, несмотря на небольшой дождь и северо-западный ветер скоростью до 6–11 м/с. Высота волн составит 30–80 м.

Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября 2022 года после взрыва грузовика на автодорожной части Крымского моста. В результате происшествия погибли четыре человека. В настоящее время идут восстановительные работы конструкции. Для автомобилей открыта одна полоса автодороги. При этом движение грузового транспорта осуществляется по альтернативным маршрутам.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram