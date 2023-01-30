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обновлено 12:53

В Перми проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны

Администрация Перми выпустила постановление о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны. Как указано в документе, подписанном главой города Алексеем Демкиным 23 января, мэрия создаст комиссию, которая займется проведением инвентаризации. Постановление утверждает состав комиссии, а также план проведения мероприятий.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Председателем комиссии назначен первый замглавы администрации Эдуард Хайруллин, его заместителями — начальник департамента общественной безопасности Алексей Туров и руководитель МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» Владимир Гнидак. В состав комиссии войдут также представители Пермского городского управления гражданской защиты, регионального минимущества и других муниципальных структур.

В районах Перми тоже должны быть созданы территориальные комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений, а до 30 января — утверждены планы проведения этих комиссий. Предупредить о проверке сооружений гражданской обороны необходимо и руководителей предприятий, которые являются их балансодержателями. Инвентаризацию следует провести до 25 апреля, а ее результаты из разных районов города обобщить до 10 мая и передать в городскую комиссию (до 15 мая). Контролировать ход инвентаризации будет департамент общественной безопасности.

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