На Кубани 53% жителей заявили об отсутствии вредных привычек

В Краснодарском крае 53% работающих жителей заявили, что не имеют вредных привычек. Об этом сообщила пресс-служба рекрутингового портала HeadHunter.

Среди тех, кто признался во вредных пристрастиях, оказалось только 6% злоупотребляющих алкоголем. Еще 27% респондентов сообщили, что слишком много проводят времени за компьютером, 23% ведут сидячий образ жизни, 18% — курят, 8% зависят от социальных сетей.

По России 38% граждан заявили об отсутствии вредных привычек. Доля женщин составила 41%, мужчин — 35%. Чаще других об отсутствии нездоровых зависимостей сообщали медработники (48%), административный персонал, представители высшего менеджмента (по 42%) и начинающие специалисты (41%).

Анастасия Донскова

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