Хирургический и лечебные кабинеты отремонтировали в стоматологической поликлинике в Ижевске впервые за 50 лет

В столице Удмуртии в стоматологической поликлинике на ул. 40 лет Победы отремонтировали хирургический и лечебный кабинеты впервые с момента постройки. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, работы начались после жалоб пациентов.

«Полноценного ремонта в стоматологической поликлинике на ул. 40 лет Победы в Ижевске не было 50 лет, с момента ее появления. Разумеется, за это время и оборудование, и условия работы, и внешний вид успели износиться и устареть»,— рассказала вице-премьер.

В настоящее время продолжается ремонт в операционной. В рамках работ в поликлинике также меняют батареи, окна, а также медицинскую мебель. После завершения работ в кабинетах строители перейдут к ремонту в коридоре и холле.