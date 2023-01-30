В Самаре в феврале начнут переносить трамвайную линию из-за метро

Переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул. Красноармейской и Галактионовской в Самаре планируется начать 1 февраля текущего года. Работы будут связаны со строительством новой станции метрополитена. Об этом сообщает городская администрация.

«Планируется, что трамвайная линия будет переустроена в период с 1 по 12 февраля. На это время движение не закрываем, трамваи продолжат курсировать по старому полотну»,– приводятся в сообщении слова первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.

Фото: Администрация Самары

Также чиновники намерены решить вопрос запуска дополнительных автобусов для стабильного транспортного сообщения на время закрытия перекрестка ул. Красноармейской и Галактионовской. При этом трамвайное движение в указанный период планируется сохранить. Составы проследуют по переустроенной линии.

Ранее стало известно о том, что в Самаре закупят квартиры для жителей домов, которые снесут из-за метро. Были объявлены два аукциона. Начальная цена составила соответственно 1,9 и 1,4 млн руб.

Георгий Портнов